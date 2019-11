Die Ermittlungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange werden eingestellt. Das teilt Wikileaks per Twitter mit. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft hat entschieden, die Vergewaltigungsvorwürfe nicht weiter zu untersuchen. Im Juni entschied ein Gericht, dass Julian Assange nicht weiter festgehalten werden sollte.

Plötzliche Wende im Fall Julian Assange: Die Ermittlungen gegen den Wikileaks-Gründer werden eingestellt. Per Twitter teilt Wikileaks die Entscheidung der schwedischen Staatsanwaltschaft mit. Assange war in Schweden vorgeworfen worden, im August 2010 eine Frau vergewaltigt zu haben. Er hat das stets bestritten. Andere Vorwürfe sind mittlerweile verjährt.

URGENT: Sweden Drops Investigation of Julian Assange. — WikiLeaks (@wikileaks) November 19, 2019

Die Vorwürfe gegen Assange wurden 2017 eigentlich fallen gelassen. Nachdem Assange im April dieses Jahres aus der equadorianischen Botschaft verwiesen wurde, nahm die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen allerdings wieder auf und beantragte einen Haftbefehl. Das zuständige Gericht in Uppsala lehnte diesen allerdings im Juni ab. Die Strafverfolgung verzichtete darauf, gegen die Ablehnung des Haftbefehls in Berufung zu gehen.

2012 flüchtete Assange auf equadorianischen Boden, wo ihm politisches Asyl gewährt wurde. Er entging so seiner Festnahme und Auslieferung nach Schweden, wo ihm ein Prozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen drohte.

Assange sitzt zur Zeit eine 50-wöchige Haftstrafe in Großbritannien ab. Diese musste Assange antreten, weil er 2012 in die Botschaft geflüchtet war um seiner Verhaftung zu entgehen. Auch eine mögliche Auslieferung an die USA ist noch nicht vom Tisch, weil die US-Justiz einen Auslieferungsantrag gestellt hat, der von den Briten zugelassen wurde. Die Verhandlung zu dem Auslieferungsgesuch beginnt am 25. Februar 2020.(siw/dpa)