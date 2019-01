Wofür geben Luxemburger ihr Geld aus? Laut statistischem Amt (Statec) sind es vor allem Wohn- und Verkehrskosten. Allein die Hälfte der Ausgaben bringen die Bürger dafür auf.

Von 1.000 Euro geben Haushalte aktuell im Durchschnitt rund 360 Euro für Wohnen und 140 für Mobilität aus. 9 Prozent werden für Nahrungsmittel und Getränke verwendet, ebenfalls 9 Prozent für Hotel und Restaurants und 7 Prozent für Freizeitaktivitäten und Kultur. Der Rest verteilt sich auf Kleidung, Gesundheit, Bildung sowie unterschiedliche Dienstleitungen.

Die Zahlen sind dabei vor allem im historischen Vergleich interessant. So lässt sich eine klare Verschiebung in Richtung Wohnkosten erkennen. 1998 brachten die Haushalte im Durchschnitt rund 27 Prozent der Ausgaben für Wohnkosten auf, 2010 waren es schon 34 Prozent, mittlerweile liegt der Schnitt bei 36 Prozent. Jeder dritte Euro der Haushalte in Luxemburg wandert demnach in Immobilien.

Die Entwicklung lässt sich dadurch erklären, dass die Immobilienpreise überproportional in Luxemburg steigen – jährlich um rund 6 Prozent. Und damit wachsen auch die Ausgaben, die die Haushalte für Wohnkosten aufbringen müssen.

Die Verschiebung in Richtung Wohnbereich geht dabei vor allem auf Kosten von Freizeitaktivitäten und Kultur. 1998 gaben Haushalte noch 87 Euro von 1.000 Euro dafür. Aktuell sind es nur noch 65 Euro.