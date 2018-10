Im Dezember 2008 wurde ein Ehepaar in Bereldingen von Einbrechern in seiner Wohnung überfallen und misshandelt. Die Täter gingen damals äußerst brutal vor. Gestern wurden die Angeklagten von der Richterin zum Tathergang befragt. Tag vier des Prozesses

Zur Erinnerung: Am Mittwoch, dem dritten Prozesstag, hatte Sendy F. ausgesagt, der Fahrer der Räuberbande. Er habe die restlichen drei Mitglieder des Verbrecher-Quartetts über den Plan, das ältere Ehepaar zu überfallen, in Kenntnis gesetzt. Er selbst soll zuvor von einem Imbissbesitzer unter Druck gesetzt worden sein, um die Tat zu begehen. Aus Angst habe er daraufhin ein Team zusammengestellt und das Ehepaar dann ausgeraubt. Die Beute soll er dem Imbissbudenbesitzer anschließend ausgehändigt haben.

Am Donnerstag (18.10.) hat nun Kevin H. ausgesagt. Er wurde 2016 in Spanien festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Als Belohnung dafür, dass er sich am Überfall beteiligt, soll F. ihm 1.000 Euro versprochen haben – Geld, das er jedoch nicht erhalten haben soll. Kevin H. wurde als Lockvogel vorgeschickt, um die Dreizimmerwohnung des Ehepaares, die damals zum Verkauf stand, auszuspionieren. Als potenzieller Käufer ließ er sich alle Zimmer zeigen und kam am darauffolgenden Tag mit einer Frau, die nun ebenfalls angeklagt ist, zurück – und zwar unter dem Vorwand, die Wohnung noch einmal genauer sehen zu wollen. Als die ältere Frau die Wohnungstür öffnete, um den beiden auch noch den Keller zu zeigen, stürmten die anderen zwei Täter in die Wohnung.

Seniorin verlor kurz das Bewusstsein

Das heute 85-jährige Opfer wurde überwältigt und sofort umgestoßen. Die Frau wurde mit Klebeband gefesselt und geknebelt. Einer der Männer soll sie anschließend mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Ärzte stellten zudem fest, dass ihr linkes Handgelenk bei dem Überfall gebrochen wurde. Durch den Schock verlor die Frau für kurze Zeit das Bewusstsein. Einer der Täter übergoss sie dann mit kaltem Wasser. Auch ihr Mann, der mittlerweile verstorben ist, wurde von den Tätern zusammengeschlagen und bedroht. Ihm wurden während des Raubüberfalls unter anderem drei Rippen gebrochen. Seine Frau wurde anschließend mit vorgehaltener Waffe gezwungen, den Safe zu öffnen. Sie weigerte sich jedoch zunächst.

Kevin H. gab gestern vor Gericht an, dass er selbst beim Überfall nicht gewalttätig geworden sei. Er habe die ganze Zeit mit der Frau in der Küche gewartet. Davon, dass das Paar mit einer Schusswaffe oder gar mit dem Tod bedroht wurde, will er nichts mitbekommen haben. Die Gewalt sei von Sendy F. und Marouan H. ausgegangen. Das Opfer sagte jedoch am Dienstag aus, Kevin H. habe das Paar mit einer Schusswaffe bedroht und auch geschlagen.

Aus der Fahrt zur Party wird ein Raubüberfall

Die Frau, die Kevin H. bei der zweiten Besichtigung begleitete und ebenfalls angeklagt ist, gab an, nichts vom geplanten Überfall gewusst zu haben. Sie sei davon ausgegangen, dass man eine Party besuchen würde. Erst vor der Residenz in Bereldingen habe man ihr den wahren Grund für den Ausflug nach Luxemburg genannt. Wer die Wohnung als Erster stürmte und ob die beiden Täter vermummt waren, daran konnte sich die Angeklagte eigenen Aussagen zufolge nicht mehr erinnern. Die Schusswaffe habe entweder Sendy F. oder Marouan H. mit sich geführt. Die Richterin äußerte anschließend die Vermutung, die Angeklagte sei bedroht worden, was diese bestätigte. Die Beschuldigte hält den Fahrer Sendy H. für den Drahtzieher des Überfalls.

Neben einer Geldsumme von 3.500 Euro in bar erbeuteten die Kriminellen damals Schmuck im Wert von rund 50.000 Euro sowie mehrere Luxusartikel. Der Prozess wird am Donnerstag, 25. Oktober, fortgesetzt.