Was alles in so einem Opel Astra stecken kann: Die belgische Polizei hat einem Autofahrer ein Knöllchen ausgestellt, demzufolge sein Rüsselsheimer Kompaktwagen mit 696 km/h geblitzt wurde – und das in einer 50er-Zone im Dörfchen Quiévrain. Sprich: Der 30-Jährige soll 646 km/h zu schnell gewesen sein. Das berichtet die belgische Zeitung La Province.

Der Ritt nahe der Schallgeschwindigkeit soll im April passiert sein.

Der Beschuldigte hat inzwischen Kontakt mit der Polizei aufgenommen – und die hat offenbar einen “Fehler bei der Verschlüsselung” festgestellt. Die tatsächlich gemessene Geschwindigkeit betrug nur um die 60 km/h. Ob der Astra-Fahrer sein Knöllchen bezahlen muss, wird nicht berichtet. Der Facebook-Post mit dem abgelichteten Ticket wurde inzwischen jedoch fast 5.000-mal geteilt.