Ein Familienstreit ist am frühen Abend des 12.9. (Donnerstag) in Tetingen für einen 62-Jährigen tödlich ausgegangen. Das meldet die Polizei am heutigen Freitag (13.9.).

Rettungskräfte hätten nur mehr den Tod eines 62-jährigen männlichen Opfers feststellen können, während im Haus die mutmaßliche Täterin festgenommen wurde.

Weitere Details sind bislang nicht bekannt. fgg