1.500 Freiwillige packten am Wochenende tatkräftig an, um Spendengelder

für humanitäre Zwecke zu sammeln. Die 59. Auflage des „Bazar international“ war wie die Jahre zuvor ein voller Erfolg.

Von André Feller

Die Besucher erlebten in ein paar Stunden eine Reise um die Welt. An 70 Ständen aus 60 Ländern konnten sie schon allerlei originelle Geschenkideen für Weihnachten ergattern. Von modischen Accessoires bis hin zu Kunstgegenständen oder Dekoration aus aller Welt, die Besucher hatten die Qual der Wahl. Mit ebenso zahlreichen gastronomischen Spezialitäten kamen auch die Feinschmecker auf ihre Kosten. So manch einer darf sich demnach Weihnachten auf ein besonderes Geschenk freuen.

Fotos: Editpress/Tania Feller 1 von 3

Der Erlös des Basars geht dieses Jahr an insgesamt 74 Wohltätigkeitsprojekte. Vergangenes Jahr kamen rund 600.000 Euro zusammen. Die karitativen Projekte werden von den verschiedenen Nationen vorgeschlagen und befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Südamerika, aber auch in Luxemburg und Europa.

Kampf gegen Kinderprostitution

Als Hauptprojekt unterstützt der „Bazar international“ dieses Jahr die niederländische Initiative „Free a Girl“, die sich überall in der Welt gegen Kinderprostitution einsetzt. Schätzungsweise werden weltweit mehr als zwei Millionen Kinder zur Prostitution gezwungen. „Free a Girl“ ist in acht Ländern aktiv und bereitet das Projekt „The Nepal Alliance 2020“ vor. Oft sind es die Familien selbst, die aus finanziellen Gründen ihre Kinder an Zuhälter verkaufen. Ziel ist es, Kinder in Nepal aus dieser Lage zu befreien und die Behörden in der Strafverfolgung zu unterstützen. Langfristiges Ziel des Projekts ist die Prävention und Sensibilisierung.