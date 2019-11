Zwölf Prozent des Trinkwassers aus Quellen und Brunnen konnten 2018 nicht genutzt werden, weil sie mit Pestiziden und Nitraten belastet waren. Die betroffenen Trinkwasserwasserfassungen mussten vorübergehend vom Netz genommen werden. Klären lassen will die Umweltministerin dieses Wasser aus Kostengründen jedoch nicht. Stattdessen setzt sie auf die vorbeugende Maßnahme von Grundwasserschutzzonen. 23 solcher Zonen wurden bereits offiziell ausgewiesen. Viele weitere sind noch in der Prozedur.

5,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus Quellen und Brunnen konnten im Jahr 2018 nicht genutzt werden, weil diese mit Nitraten und Pestiziden belastet waren und deshalb vom Netz genommen werden mussten. Diese Menge entspricht 12 Prozent des jährlichen Gesamtvolumens an Trinkwasser, das aus Quellen und Bohrungen ins Netz gespeist wird. Die Zahlen gehen aus der Antwort von Umweltministerin Carole Dieschbourg („déi gréng“) auf eine parlamentarische Frage des DP-Abgeordneten Gusty Graas hervor.

Die Nitrate im Wasser sind vor allem eine Folge der Gülle, die im landwirtschaftlichen Bereich als Dünger eingesetzt wird. Ein weiteres Problem sind Pflanzenschutzmittel wie Metazachlor, Metolachlor, 2,6-Dichlorbenzamid und Dimethylsulfamid. Bei hoher Konzentration können diese chemischen Substanzen ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Um zu verhindern, dass Nitrate und Pflanzenschutzmittel ins Trinkwasser gelangen, hat die Regierung 2014 beschlossen, an 80 Orten, an denen Trinkwasser gefasst wird, Schutzzonen auszuweisen. Zugleich wurde in mehreren Gebieten das Ausbringen von Metazachlor verboten.

Seit Januar 2015 wurden bereits 23 sogenannte Grundwasserschutzzonen per großherzogliches Reglement festgelegt. Die meisten davon befinden sich im Luxemburger Sandstein rund um die Stadt Luxemburg, in der Gegend von Hobscheid und Redingen/Attert, östlich der Gemeinde Mersch und in der Umgebung von Waldbillig.

Prävention besser und billiger als Klärung

Die Trinkwasser-Schutzzonen sind in mehrere Bereiche eingeteilt. Besonders geschützt wird der Fassungsbereich, der in der Regel von zwei engeren und einer weiteren Schutzzone umgeben ist. Innerhalb des geschützten Fassungsbereichs sei der Einsatz von phytopharmazeutischen Produkten, deren Metabolite die Qualität des Trinkwassers zu sehr belasten, untersagt, erklärt die Umweltministerin in ihrer Antwort. In den engeren Schutzzonen seien noch weitere Pflanzenschutzmittel verboten und das Ausbringen von nitrathaltigen Stickstoffdüngern sei stark eingeschränkt.

Diese präventive Maßnahme, die die Ausweisung von Wasserschutzzonen darstellt, sei wirksamer und bedeutend billiger als die Behandlung von mit Schadstoffen belastetem Wasser, präzisiert Carole Dieschbourg („déi gréng“). Die Kosten für den Bau von speziellen Anlagen zur Klärung des Trinkwassers beliefen sich auf 20 bis 30 Cent pro Kubikmeter, die zu Lasten der Verbraucher gehen würden, erläutert die Ministerin.

Neben den 23 bereits per Reglement festgelegten Schutzzonen befinden sich noch einmal mindestens genauso viele in der öffentlichen Prozedur. Die meisten dieser Fassungen liegen in den Kantonen Capellen, Mersch und Echternach.

Erste Bilanz nach fünf bis 15 Jahren

Ende dieses Jahres soll zudem geprüft werden, ob zusätzliche Grundwasserreserven durch neue Bohrungen erschlossen werden können, um die nationale Trinkwasserversorgung langfristig abzusichern, verkündet die Umweltministerin.

Eine erste Bilanz der Schutzzonen-Maßnahme könne noch nicht gezogen werden, so Dieschbourg. Im oberflächennahen Grundwasser dauere es zwischen fünf und 15 Jahre, bis das Wasser vollständig ausgetauscht sei. Weil die ersten Schutzzonen aber erst vor vier Jahren ausgewiesen wurden, könnten noch keine eindeutigen Schlüsse gezogen werden.

Insgesamt gibt es in Luxemburg 649 Quellen und Brunnen, aus denen Trinkwasser gefasst wird. 270 Quellen und 69 Brunnen speisen die öffentlichen Trinkwassernetze, die im Jahr 2018 insgesamt 44,7 Millionen Kubikmeter Trinkwasser lieferten. Das macht einen Anteil von 95 Prozent der Grundwasserentnahme aus. Betrieben werden diese öffentlichen Netze von den Gemeinden und interkommunalen Syndikaten.

Die restlichen 310 Fassungen werden privat genutzt. Viele Industrieunternehmen, Brauereien, Landwirtschaftsbetriebe, Molkereien und andere Unternehmen verfügen über eigene Brunnen. Auch zur kommerziellen Trinkwasserabfüllung und in der Lebensmittelindustrie wird oft nicht auf das öffentliche Netz zurückgegriffen. Diese Entnahmen stellen laut Dieschbourg lediglich fünf Prozent (2,3 Millionen Kubikmeter) des gesamten Grundwasserverbrauchs dar. Luxemburg bezieht zwei Drittel seines Trinkwassers aus Grundwasser. Das restliche Drittel ist Oberflächenwasser aus der Obersauer-Talsperre bei Esch/Sauer.