Bei der Sprengung von hohen Gebäuden kann so einiges schief gehen, wie ein spektakuläres Video aus Dänemark demonstriert. Ein 53 Meter hohes Silo in Vordingborg sollte am Freitagnachmittag abgerissen werden.

Es kam jedoch anders als geplant: Der Turm kippte bei der Sprengung zur falschen Seite um und stürzte auf eine kulturelle Einrichtung.

Das Gebäude wurde im Voraus evakuiert und es wurde niemand bei dem Unfall verletzt.