Eine ausgiebige Fahrradfahrt kann Balsam für die Seele sein. Eine unbekannte Person hat sich dies anscheinend sehr zu Herzen genommen. Anders lässt sich das Luxemburger Vél’OH! in der französischen Hafenstadt Marseille jedenfalls nicht erklären.

Seit mehreren Wochen wartet ein angekettetes Vél’OH laut Twitter-User @laurentfalzon in Marseille brav auf seinen Besitzer. Das E-Bike – die Stadt Luxemburg vermietet seit 2008 rund 830 an umweltbewusste Bürger – ist Falzon vor geraumer Zeit aufgefallen. Bis zum 26. August habe sich an der „Parksituation“ nichts geändert. Eines der “Mysterien des zwölften Distriktes”, schreibt der Twitter-User.

Tatsächlich wirft das verlassene Rad so manche Frage auf: 878 Kilometer sind es mit dem Fahrrad nach Marseille. Der Batterie des Luxemburger Drahtesels geht jedoch bereits nach 30 bis 40 Kilometern der Saft aus. Der durchschnittliche Fahrradfahrer braucht für die Strecke (laut einer Berechnung von Google Maps) gut 47 Stunden – wohlgemerkt ohne Pause und ohne das zusätzliche Gewicht, das die Batterie im E-Bike mit sich bringt. Wer auch immer das Fahrrad also seit Wochen in Südfrankreich parkt: Er war motiviert.

Les mystères du 12e #Marseille. Un vélo (from Luxembourg) et un scooter abandonnés depuis plusieurs (plusieurs!!) semaines et qui attendent sagement attachés au parc L2 / Fourragère Va comprendre minot. pic.twitter.com/vTQ4V6bWjL — Laurent Falzon (@laurentfalzon) August 26, 2019

Für solche Marathonfahrten sind die Luxemburger Vél’OHs eigentlich nicht gemacht. Ganz im Gegenteil: Sie sollen für kurze Distanzen in der Innenstadt eine Alternative zum Auto darstellen. Das Rad Nummer 172 hat es aber bis nach Marseille geschafft. Es beweist: Lange Strecken sind offenbar auch kein Problem für die „Vél’OHs“. Das lobt auch Twitter-User @slobidou57: “Eine schöne Illustration des Erfolges der Fahrräder in unserer schönen Stadt @LuxembourgCity und der Qualität ihrer Batterien.”

Neuere Versionen der Fahrräder sollen laut der Administration der Stadt Luxemburg “demnächst” mit einem Anti-Diebstahl-System ausgestattet werden, die solche Odysseen unmöglich machen soll.

Ganz verlassen ist Vél’OH Nummer 172 jedoch nicht: Neben ihm wartet – ebenfalls seit Wochen – ein Motorroller ebenso treu auf seinen Besitzer. Das Nummernschild lässt jedoch vermuten, dass dessen Anreise nicht ganz so lange war.