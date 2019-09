Bereits vor einigen Jahren wurden zahlreiche Straßenlampen an der A6 (Autobahn Luxemburg-Arlon) abgebaut. Jetzt wird die Aktion an der „Collectrice du Sud“, der Querverbindung im Süden des Landes, und der A1 (Luxemburg-Trier) fortgesetzt.

Nachts übertrieben hell beleuchtete Autobahnen sollen in Luxemburg der Vergangenheit angehören. Bereits vor Jahren hatte Minister François Bausch die Demontage von zahlreichen Straßenleuchten auf der Autobahn in Richtung Belgien angeregt und umsetzen lassen. Die positiven Erfahrungen, die nicht nur die nächtliche Lichtverschmutzung minimierten, sondern auch eine Ersparnis von Energie und somit Geld bedeuten, haben nun zu weiteren Plänen dieser Art geführt, von denen die A13, die „Collectrice“, und die A1 betroffen sind.

Der Abgeordnete der Piraten Sven Clement wollte nun Details und erhielt diese vom zuständigen Minister für Mobilität und Öffentliche Arbeiten. Die Maßnahmen auf der A6 brachten jährliche Einsparungen von 278.000 Kilowattstunden, was finanziellen Ausgaben von 25.000 Euro entspreche. Der geplante Abbau an A1 und A13 wird 150.800 Kilowattstunden bzw. 13.600 Euro pro Jahr einsparen.

Energiesparende Leuchten in den Tunnels

Das gesamte demontierte Material, so der Minister weiter, wird im Zentrallager der elektromechanischen Abteilung der Straßenbauverwaltung in Rosport untergebracht.

Jene Masten, die ein Vierteljahrhundert lang ihren Dienst an den Autobahnen verrichtet haben, werden durch die „Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA“ meistbietend versteigert. Die entsprechenden Einnahmen sind demnach noch nicht abzuschätzen.

Die relativ neuen Lampen der A13 werden an der Escher Autobahn die letzten veralteten SOX-Leuchten (Natriumdampflampen) ersetzen. Der Rest wird als Reserve genutzt werden bzw. zerlegt und rezykliert. Die Leuchten in den Tunnels werden nach und nach durch energiesparendere ersetzt. Die Abbauarbeiten werden von einer Privatfirma unter Aufsicht der Straßenbauverwaltung durchgeführt.