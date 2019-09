Was für ein unglaubliches Spiel! Der F91 Düdelingen hat nach einer 2:0-Führung und einem 2:3-Rückstand einen 4:3-Erfolg gegen den zyprischen Serienmeister Apoel Nikosia gelandet. Der Luxemburger Titelträger schrieb am Donnerstagabend in Nikosia Geschichte und holte seinen ersten dreifachen Punktgewinn in der Gruppenphase.

Düdelingen startete gut in die Partie und setzte den zyprischen Serienmeister gleich mit einem geschickten Gegenpressing unter Druck. Zudem gelang es dem F91, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Außer ein paar Weitschüssen hatte Nikosia in der ersten Hälfte nichts zu bieten.

In der 33. und 34. Minute wurde Mendy zur tragischen Figur. Der neue Stürmer vertändelte zunächst eine gute Flanke von Stolz aus kurzer Distanz. Schlimmer wurde es eine Minute später. Stolz ging alleine auf das Tor zu und passte zum freistehenden Senegalesen. Dieser schaffte jedoch das Unmögliche: Er trat über den Ball und vergab den Siegtreffer. Fast alle Düdelinger Spieler fassten sich an den Kopf.

Sinani antwortet

Aber Düdelingen erholte sich schnell von diesem Rückschlag. Zwei Minuten später wurde Sinani von Bernier in die Tiefe geschickt. Der luxemburgische Nationalspieler blieb cool und erzielte per Heber sein sechstes Tor in der laufenden Europa League.

Düdelingen ging mit der 1:0-Führung in die Pause und kam mit derselben Einstellung wie in der ersten Hälfte auf den Platz zurück. In der 51. eroberte der F91 zum wiederholten Male den Ball. Bernier war in Position und traf mit einem Flachschuss zum überraschenden 2:0.

Fatale vier Minuten

Apoel reagierte sofort. Mit seiner ersten guten Chance in diesem Spiel verkürzte der Favorit durch einen Kopfball von Pavlovic auf 1:2 (54.). Direkt nach Wiederanpfiff verlor Düdelingen erneut den Ball. Kirch versuchte, im Strafraum mit einer Grätsche zu retten. Der Schiedsrichter entschied auf Foul und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Apoel-Kapitän De Vincenti trat an und erzielte den Ausgleich (56.).

Doch es kam noch schlimmer. Die Zyprioten waren wie aufgedreht und legte nur zwei Minuten nach dem Ausgleich das dritte Tor nach. Joubert wehrte einen Ball in die Beine von Pavlovic ab, der zum 3:2 traf und den F91 aus allen Träumen riss.

Stolz’ und Sinanis Reaktion

Die Partie wurde jetzt richtig wild. Chancen gab es auf beiden Seiten. Bei jeder Aktion wurden die Düdelinger mit einem gellenden Pfeiffkonzert vom zyprischen Publikum bedacht. Doch die Mannschaft des neuen Trainers bewahrte einen kühlen Kopf und kam in der 72. Minute zum Ausgleich. Bei einer Flanke von Bouchouari setzte sich Stolz clever gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte aus kurzer Distanz das 3:3.

Düdelingen hatte jedoch noch nicht genug und setzte zehn Minuten später noch einen drauf. Bei einem Konterangriff spielte Stolz Sinani mit einem perfekten Seitenwechsel frei. Sinani zog in die Mitte und erzielte mithilfe des Pfostens das 4:3 für Düdelingen. Wahnsinn.

In der Schlussphase war der F91 Herr der Lage und fuhr den ersten Erfolg in dieser Gruppenphase mit einer konzentrierten Leistung ein.

Das nächste Spiel der Gruppe A findet am 3. Oktober gegen den FC Sevilla statt. Die Partie wird im Stade Josy Barthel ausgetragen.