Verhaltensauffällige Schüler sollen in Luxemburg besser betreut werden. Das verkündete Bildungsminister Claude Meisch (DP) auf einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Insgesamt will die Regierung 409,25 Stellen schaffen, um den “Problemschülern” besser helfen zu können. “Das ist ein Projekt, dass mir seit langem am Herzen liegt”, sagte Meisch. Bis jetzt wurde der Großteil der verhaltensauffälligen Schüler im Ausland betreut.

“Es gibt eine große Nachfrage danach, diese Kinder besser zu betreuen”, sagt Meisch. Verhaltensauffällige Kinder seien oft aggressiv und unkonzentriert. Die Gründe dafür lägen meist im familiären Umfeld. Im Schuljahr 2016/2017 gab es 72 Anfragen nach Therapiemöglichkeiten.

Doppeltes Problem für die Lehrer

Lehrer stellt die Anwesenheit von “Problemschülern” bis jetzt doppelt auf die Probe, erklärt der Bildungsminister: Erstens brauchten die Kinder eine intensivere Betreuung – Zeit, die für die anderen Kinder in der Klasse fehlt. Zweitens gefährdeten sie durch ihr Verhalten auch den Lernerfolg ihrer Mitschüler.

In Strassen soll nun ein Nationales Kompetenzzentrum eingerichtet werden, dass die Hilfe koordiniert. Dafür werden 127,5 Stellen geschaffen. Die Therapien selbst werden in anderen, spezialisierten Zentren angeboten. Dort sollen auch die “ganz schweren Fälle” behandelt werden. Für diese Zentren werden 56 Spezialisten eingestellt. 75 Stellen werden in “regionalen Zentren” geschaffen. Allein an den Grundschulen sollen bis 2019 150 neue Lehrer, die auf die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern spezialisiert sind, eingestellt werden. 59 haben schon jetzt ihre Arbeit aufgenommen.

RH/red