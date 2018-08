Nach vier Tagen “Schueberfouer” ziehen die Schausteller eine erste Bilanz. Diese fällt dank des guten Wetters und der Tram durchweg positiv aus.

“Die neueste Attraktion der ‘Schueberfouer’, nämlich die Tram, ist bisher ein voller Erfolg”, freut sich Charles Hary, Präsident der “Fédération nationale des commerçants forains”, während der Pressekonferenz der Schausteller am gestrigen Montagmorgen. Das bestätigt auch Patrick Goldschmidt, Schöffe der Gemeinde Luxemburg: “Die Nutzung der Tram ist um 50 Prozent gestiegen.” Alleine am Samstagabend sei die Tram schwarz vor Menschen gewesen. Dennoch habe es am Wochenende immer noch zu viele Menschen gegeben, die rund um die “Fouer” geparkt haben.

Goldschmidt nutzte die Gelegenheit, um nochmals auf die Tram zu verweisen. Das spart sowohl Nerven als auch Geld, denn auf dem Kirchberg stehen 5.000 Parkplätze zur Verfügung und die Straßenbahn fährt noch bis zum 16. September umsonst bis zum Eingangstor der riesigen Kirmes.

Fast eine halbe Million Besucher

Am Dienstag ist es Zeit für den traditionellen “Buergermeeschterdag”, an dem sich die Gäste der verschiedenen Restaurants zwischen 17.00 und 22.00 Uhr von den Gemeindeoberhäuptern bedienen lassen können. 33 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kommen dann den anderen 5.000 auf der “Fouer” Beschäftigten zur Hilfe. Eine solche Anzahl an Arbeitskräften erfordert einen großen Arbeitsaufwand. “Die Plätze, an denen die Karawanen stehen, sind bis zum letzten Zentimeter ausgereizt”, gibt Marc Weydert, Verantwortlicher für Märkte und Messen der Stadt Luxemburg, zu bedenken. Hier müsse in den nächsten Jahren nach Lösungen für das Platzproblem gesucht werden.

Weydert schätzt, dass an den ersten vier Tagen der “Schueberfouer” bereits 400.000 Besucher dort waren. Mehr als 100.000 Menschen passen ihm zufolge nicht auf einmal auf das Gelände. Eine solche Menschenmasse hinterlässt natürlich auch eine Menge Abfall. “Auf der ’Schueberfouer‘ werden um die 280 Tonnen Müll im Jahr produziert”, erklärt Patrick Goldschmidt. Das seien 14 Tonnen am Tag. Eine Lösung, um den Abfall bereits an Ort und Stelle zu trennen, habe die Gemeinde noch nicht gefunden. Deshalb gibt es bisher nur eine Art von Mülltonnen: die gewohnten großen, leuchtend roten.

Alles in allem zeigten sich die Luxemburger Schausteller, deren Jahreseinkommen zwischen 50 und 60 Prozent von der Schobermesse abhängt ist, sehr zufrieden mit dem Start der diesjährigen Ausgabe. Alle Informationen finden Sie unter www.schueberfouer.lu oder in der “Schueberfouer”-App.