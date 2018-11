Frankreich blickt seit Tagen in die bretonische Hafenstadt St. Malo. Der Grund: Eine mythische Segelregatta, die in diesem Jahr 40 Jahre alt wird und Segler aus der ganzen Welt anzieht. Eine Regatta nach dem Motto: “Eine Frau/ein Mann, ein Boot und der Ozean”.

Es ist kalt an der “Pointe de Grouin” an diesem Sonntagmorgen. Der Wind weht kräftig mit 50 Stundenkilometer. Das Meer hat eine blau-grüne Farbe. Das Wasser ist kalt. Es ist unruhig, “kabbelig”, mit kurzen Wellen, die später einen Meter hoch werden. Von der Spitze der Bretagne her wird schlechtes Wetter verkündet. Bis zum Mittag soll es St. Malo allerdings nicht erreichen. “...