Eine Hitzewelle hat Luxemburg dieses Jahr schon erlebt. Diese Woche zieht die zweite über das Land. Meteolux erwartet am Donnerstag eine Höchsttemperatur von bis zu 42 Grad. Das würde den Luxemburger Allzeitrekord knacken.

Den Prognosen des staatlichen Wetterdienstes Meteolux nach wird es heiß in Luxemburg – sehr heiß. Auf 36 Grad könnten die Temperaturen am Mittwoch steigen. Am Donnerstag dann der Höhepunkt: 40 Grad im Schatten erwarten die Wetterfrösche vom Findel dann in Luxemburg. Wegen den hohen Temperaturen gilt dann auch ab Mittwochmittag die Warnstufe Rot im ganzen Land.

Steigt das Thermometer tatsächlich in diese schweißtreibenden Höhen, würde der nationale Hitzerekord geknackt werden. Der liegt laut der Behörde derzeit bei 37,9 Grad und wurde im August 2003 gemessen. Berücksichtigt sind dabei alle Messungen seit 1947.

Laut Meteo Boulaide stehen die Chancen gut, dass diese Woche tatsächlich der Wetterrekord gebrochen wird. Und falls nicht – da ist sich Wetterexperte Philipe Ernzer von Meteo Boulade sicher – wird der Rekord nur knapp verpasst. Ein weiterer Rekord liegt noch mehr in Griffweite: der für den wärmsten gemessenen Juli-Tag. Die bisherige Höchsttemperatur liegt bei 36,1 Grad. Sie wurde im Jahr 2015 gemessen.

Wie es zu solchen Extremtemperaturen kommt, erklärt Ernzer so. „Es herrscht derzeit über dem Atlantik ein Tiefdruckgebiet, über Ostdeutschland und Polen hingegen ein Hochdruckgebiet.” Durch starke Winde würden sich die Wetterlagen rasch bewegen und Temperatur-Schwankungen verursachen. Die Hitze, die derzeit in Portugal für Waldbrände sorgt wird nach Norden transportiert und kommt auch in Luxemburg an – mit rekordbrechenden Konsequenzen.