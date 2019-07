42 Grad sollen es am Donnerstag werden – damit könnte Luxemburgs alter Hitzerekord im wahrsten Sinne des Wortes in den Schatten gestellt werden. Die Höchstmarke für den wärmsten Luxemburger Juli-Tag musste schon am Mittwoch dran glauben. Um 17 Uhr hat das Thermometer der Meteolux-Wetterstation am Findel 37,7 Grad angezeigt. Damit wurde die bisherige Juli-Höchsttemperatur um mehr als anderthalb Grad überboten. Der alte Rekord bestand seit 2015 – und betrug 36,1 Grad.

Der Mittwoch schrammte auch nur äußerst knapp an Luxemburgs Allzeit-Temperaturrekord vorbei: Dieser liegt laut Meteolux bei 37,9 Grad und wurde im August 2003 gemessen. Für die Hitzerekorde werden Daten aus allen Messungen seit 1947 berücksichtigt.

Laut dem Wetterexperten Philippe Ernzer von Météo Boulaide stehen die Chancen gut, dass der Wetterrekord tatsächlich fällt. Wie es zu solchen Extremtemperaturen kommt, erklärt Ernzer so: „Es herrscht derzeit über dem Atlantik ein Tiefdruckgebiet, über Ostdeutschland und Polen hingegen ein Hochdruckgebiet.” Da Luxemburg zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten liegt, wird die warme Luftmasse im Süden – wo sie derzeit in Portugal für Waldbrände sorgt – nach Norden getragen.