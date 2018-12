Ein 33-Jähriger ist am Montag (3.12.) in Esch/Alzette bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Wie die Polizei meldet, stürzte der Franzose am Mittag auf dem Gelände der Firma Arcelor am Boulevard Charles de Gaulle durch ein Gebäudedach 30 Meter in die Tiefe. Das hat die Polizei am Abend mitgeteilt.

Der genaue Unfallhergang wird jetzt polizeilich untersucht. fgg