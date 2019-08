Der Luxemburger Wetterdienst hat angesichts großer Hitze und hoher Ozonwerte für Montag und die kommenden Tage Warnstufe Gelb ausgerufen.

Von Montag bis einschließlich Mittwoch gilt die Hitzewarnung von 14.00 bis 18.00 Uhr für das gesamte Land. An allen drei Tagen wird mit Temperaturen um die 30 Grad gerechnet.

Die Ozonwarnung gilt am Montag und Dienstag von 12.00 Uhr bis Mitternacht. Der Grenzwert in Luxemburg von 160 Mikrogramm pro Kubikmeter Ozon in der Luft könnte überschritten werden. In dem Fall wird dann auf den Autobahnen automatisch ein Tempolimit von 90 km/h ausgelöst.

Tipps und Ratschläge

