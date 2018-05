Schon das Wochenende lockte mit Sonne und sommerlichen Temperaturen viele Luxemburger in die Eisdielen und Straßencafés. 24 Grad zeigte das Quecksilber am Findel um 14 Uhr am Sonntag. Und das gute Wetter bleibt uns erhalten. Laut Meteolux wird es zum Wochenanfang sogar noch wärmer: Höchsttemperaturen von 27 Grad erwarten die Meteorologen von Montag bis Mittwoch. Am Mittwoch wird der strahlende Sonnenschein jedoch von Regen abgelöst. Dann drohen auch Gewitter. Und pünktlich zum Feiertag sacken leider auch die Temperaturen ab: An Christi Himmelfahrt beschert uns ein wolkenverhangener Himmel regnerische 17 Grad.

Kleiner Hoffnungsschimmer für alle, die sich ein langes Wochenende organisiert und sich den Freitag freigenommen haben: Dann soll das Wetter wieder etwas aufklaren. Wie die Temperaturen am kommenden Wochenende aussehen, ist aber noch nicht sicher.

So haben die Luxemburger das Sonnenwetter genossen:

❤️ biciclettate della domenica #luxembourg #bicycles Ein Beitrag geteilt von nickbero (@nickbero) am Mai 6, 2018 um 5:18 PDT