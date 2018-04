“Ein schöner, sonniger Tag mit sommerlichen Temperaturen”, “den ganzen Tag schön und sonnig” – so fröhlich wie in dieser Woche flöten die Meteorologen vom Luxemburger Wetterdienst Meteolux selten in ihren Vorhersagen. Aber was sich da ab Mittwoch am Himmel tut, ist auch wirklich ein Grund zur Freude. Auf 23 Grad soll das Quecksilber am Mittwoch klettern, für Donnerstag verheißen die Wetterfrösche vom Findel supersonnige 26 Grad. Supersonnig? Ja, sie haben richtig gelesen. Denn laut Meteolux wird dann nicht ein einziges Wölkchen den Himmel über dem Großherzogtum trüben. Der Wind weht sanft aus Südosten, die wahrscheinliche Regenmenge: 0 Liter. “Ein schöner, sonniger Tag mit sommerlichen Temperaturen” eben.

Am Freitag bleibt es sommerlich in Luxemburg. Die Temperaturen steigen erreichen ebenfalls 26 Grad, am Himmel sind keine Wölkchen zu sehen. Die kehren erst am Samstag zurück. Doch keine Angst, das Wochenende ist nicht verloren: Auch am Samstag erreichen die Temperaturen immerhin noch 23 Grad, am Sonntag ebenfalls. Das ganze Wochenende über bleibt es trocken.