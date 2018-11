Beim Einkaufen sind die Einwohner Luxemburgs weniger eifrig als ihre Nachbarn. Das geht aus Daten des europäischen Statistikamtes hervor.

Die Luxemburger Konsumenten verbringen am Tag durchschnittlich 25 Minuten mit Shoppen und persönlichen Dienstleistungen wie Friseur- und Arztterminen. Das fand eine Umfrage der Europäischen Statistikagentur Eurostat heraus.

In Frankreich sind es 26 Minuten und in Belgien 30 Minuten täglich. Deutschland toppt die europäische Statistik mit 35 Minuten Shoppen am Tag. Am anderen Ende der Statistik stehen Rumänien (17 Minuten), Griechenland (18 Minuten) und Ungarn (20 Minuten).

Auch die Dauer einer Einkaufstour variiert von Land zu Land. In Frankreich etwa dauert sie 1:18 Stunden und in Deutschland 1:12 Stunden. In Ungarn sind es gerade einmal 49 Minuten. Die Dauer eines Shoppingtrips in Luxemburg liegt dazwischen mit 1:09 Stunden.

Die Umfrage wurde unter 20- bis 74-Jährigen durchgeführt. Danach gefragt, ob sie am Tag der Umfrage geshoppt haben oder einen Friseur- oder Arzttermin wahrgenommen haben, antworteten in jedem Land mehr Frauen als Männer mit Ja.