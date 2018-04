Der April vergönnt uns in diesem Jahr einen kurzen Anflug von Sommer: Schon am Dienstag sollen die Temperaturen an der 20 Grad-Grenze kratzen. Ab Mittwoch dann steigen das Thermometer bei strahlendem Sonnenschein auf bis zu 25 Grad.

Wie Meteolux meldet soll das gute Wetter bis zum Freitag andauern, erst am Wochenende wagen sich erste Wölkchen wieder hervor.

