Ein 22-jähriger Mann aus dem Nordwesten Luxemburgs ist in der Nacht auf Donnerstag aufgrund der Verletzungen, die er sich zuvor bei einem Verkehrsunfall zugezogen hatte, gestorben. Er kam zuvor am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Strecke zwischen Grosbous und Hierheck von der Straße ab.

In der Nähe von Lehrhaff rutschte sein Wagen in einer Rechtskurve und krachte mit voller Wucht mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der schwer verletzte Mann wurde nach dem Eintreffen der Rettungsdienste vom Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er in der Nacht an den Folgen seiner Verletzungen.