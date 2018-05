Im aktuellen Kindersitztest der Automobilclubs wurden 29 verschiedene Kindersitze in allen Größen untersucht. Darunter auch der erste Kindersitz mit integrierten Airbags.

Der ACL testete die Kindersitze sowohl auf deren Sicherheit als auch auf deren Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt. Von den 29 getesteten Sitzen empfiehlt der Club die Mehrheit, nämlich 21 Kindersitze, mit der Bewertung “gut”, darunter auch den ersten Kindersitz mit integrierten Airbags.

Drei erhalten lediglich ein “Befriedigend”, während ein Sitz mit “Ausreichend” nicht überzeugt. Vier Sitzmodelle werden in diesem Vergleichstest mit “mangelhaft” bewertet und fallen somit durch. Alle Ergebnisse im Detail können telefonisch beim ACL unter der Nummer 45 00 45-1 nachgefragt werden.

Kindersitz-Basar Der nächste Basar für gebrauchte Kindersitze findet am 9. Juni von 9.00 bis 12.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Automobil-Clubs in Bartringen statt.

Die Mitarbeiter des ACL haben den Allgemeinzustand der Sitze überprüft und informieren vor Ort über die geltenden Vorschriften und Sicherheitsnormen.

Vor dem Kauf eines Kindersitzes sei es wichtig, dass Eltern sich über das bestehende Angebot informieren, rät der ACL. Nicht jeder Kindersitz passe gleich gut in alle Autos und auch die persönlichen Vorlieben von Eltern und Kindern unterschieden sich. Beim Kauf sei es deswegen ratsam, das eigene Fahrzeug sowie das Kind mit zum Geschäft zu nehmen, um die zur Auswahl stehenden Modelle vor dem Kauf ausprobieren zu können.

Nach dem Kauf rät der ACL, sich mit der Handhabung des Sitzes vertraut zu machen. Besonders der richtige Einbau ist wichtig, denn nur wenn dieser korrekt erfolgt, ist das Kind im Fall eines Unfalls bestmöglich geschützt.

Wenn das Kind im Sitz platziert wird, ist darauf zu achten, dass die Gurte straff angezogen werden. Jacken sollten unter dem Beckengurt herausgezogen werden, so dass der Gurt möglichst nahe am Körper anliegt. Außerdem müssen Gurte und Rückenstütze regelmäßig an die Größe des wachsenden Kindes angepasst werden.