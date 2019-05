Zahlreiche Bürger waren gekommen, um Großherzog Jean ihre letzte Ehre zu erweisen. Der Trauerumzug ist ein ergreifender Moment der Geschichte Luxemburgs.

Samstag gegen 9.30 Uhr. Noch ist es früh. Noch ist es ruhig. Nur wenige Bürger sind bislang da, um Abschied zu nehmen von Großherzog Jean, der die Geschicke Luxemburgs zwischen 1964 und 2000 leitete. Einzig am Souvenirgeschäft auf der „Place de la Constitution, gleich gegenüber dem „Parvis“ zur Kathedrale, haben sich bereits ein paar Schaulustigen eingefunden, die Wind und Wetter trotzen.

Kurz vor 10.00 Uhr stehen in der „rue de l´Eau“ die Mitglieder der Chamber parat, um den Weg in die Kathedrale in Angriff zu nehmen. Hinzukommen die Schöffen und Gemeinderäte der Stadt Luxemburg sowie die Vertreter von Justiz und Magistratur. Auch sie sind Teil der rund 1.400 Gäste, die dem Pontifikalamt beiwohnen werden. Bevor die Abgeordneten zur Kathedrale schreiten, ist die Regierung an der Reihe angeführt von den beiden Vize-Premierministern Etienne Schneider sowie Felix Braz. Es folgen ehemalige Minister darunter Marie-Josée Jacobs, Fernand Boden und Henri Grethen.

Mittlerweile ist es 10.30 Uhr. Die ersten Limousinen fahren, wie es das Programm vorsieht, nach und nach die ausländischen Trauergäste zur Kathedrale. Zunächst die Mitglieder der nicht-regierenden Adelsfamilien darunter Vertreter aus Griechenland, Rumänien und Bulgarien. Mittlerweile stehen wesentlich mehr Menschen an den Gittern, die den Weg absperren, den der Sarg mit der sterblichen Hülle von Großherzog Jean in Kürze nehmen wird.

250 Scouts der LGS und FNEL stehen Spalier

In der „rue de la Reine“ stehen eine Ehrengarde von Armee und Pfadfindern Spalier. Rund 250 Mitglieder der „Lëtzebuerger Guiden a Scouten“ (LGS) und der Fédération Nationale des Eclaireurs Luxembourgeois“ (FNEL) haben sich eingefunden, um beim letzten Geleit des Chef-Scouts dabei zu sein. Der Regen hat aufgehört. Es ist nach wie vor kalt mit Temperaturen nur wenig über dem Gefrierpunkt. Vielleicht war das Wetter ja auch so, als Großherzog Jean am 5. Januar 1921 auf Schloss Berg in Colmar/Berg das Licht der Welt erblickte.

Das Défilé der Limousinen setzt sich unterdessen fort. Der Hochadel ist zahlreich erschienen, um Großherzog Jean die letzte Ehre zu erweisen. Darunter aus dem benachbarten Belgien König Philippe und Königin Mathilde. Auch König Albert II sowie Königin Paola sowie Prinzessin Astrid und Prinz Laurent sind anwesend. Aus den Niederlanden ist die ehemalige Königin Beatrix angereist. Aus Kopenhagen die dänische Königin Margrethe II., aus Norwegen König Harald V. König Carl XVI. Gustav von Schweden ist gemeinsam mit Königin Silvia anwesend. Das spanische Königshaus ist mit dem ehemaligen König Juan Carlos und Königin Sophia vertreten. Aus Monaco ist der regierende Fürst Albert II angereist. Der Buckingham-Palasts ist mit Prinzessin Anne, Tochter von Queen Elisabeth, bei der Trauerfeier vertreten. Die weiteste Anreise hat wohl Prinz Hassan aus Jordanien. Mit dabei sind auch die ehemaligen Staatschefs aus Deutschland und Frankreich, Joachim Gauck und Nicolas Sarkozy.

Haubitze ein Geschenk der „Irish Guards“

Dann ist das Défilé der Limousinen vorbei. Es ist kurz vor 11.00 Uhr. Die Mitglieder der Militärmusik haben sich in der „rue de la Reine“ aufgestellt. Es wird es still. Glockengeläut klingt aus der Kathedrale. Die auf Halbmast stehenden Fahnen flattern im Wind. Ansonsten sind nur die Kommandos der Armeeoffiziere zu hören sowie das Geräusch der Stiefel der Soldaten, die stillstehen. Auch die Pfadfinder nehmen Haltung an. Es ist 11.11 Uhr, als der Sarg von Großherzog Jean, der auf einem Katafalk ruht, der auf einer Haubitze, einer Kanone also angebracht ist, in die Kathedrale geleitet wird. Die Kanone stand noch bis vor kurzem noch im Militärmuseum in Diekirch. Es ist ein Geschenk der „Irish Guards“, dem ehemaligen Regiment von Großherzog Jean. Die Kanone, die von einem Humvee der Luxemburger Armee gezogen wird, wurde am vergangenen Wochenende gesandstrahlt und neu lackiert.

Insgesamt 21 Kanonenschüsse erklingen im 10-Sekunden-Takt just in dem Moment, als der Sarg das großherzogliche Palais verlässt. Der Sarg wird begleitet von Offizieren der Luxemburger Armee und der Police Grand-Ducale. Hinter dem Sarg schreiten Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa sowie die Prinzen Jean und Guillaume sowie ihre Ehefrauen. Es folgen das erbgroßherzogliche Paar sowie die Familie und die Verwandten des großherzoglichen Paares. Es folgen auch nationale Autoritäten, darunter Chamberpräsident Fernand Etgen, Premierminister Xavier Bettel sowie Agnès Durdu, die Präsidentin des Staatsrates.

„Et ass een ergräifenden Moment an der Geschicht vun onsem Land. Ech hun et als wichteg empfonnt haut hei ze sin. Präsenz ass wichteg, och wann ech an der Stad wunnen“, sagt Georges Schmitz, der sich wie andere auch an diesem 4. Mai 2019 eingefunden hat, um Abschied von Großherzog Jean zu nehmen.