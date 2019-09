Ein 21-Jähriger aus Luxemburg ist nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben. Das meldet die Polizei. Nach einem Unfall am Donnerstag zwischen einem Auto und seinem Motorrad, der sich in der Grenzregion nahe Beles ereignet hat, war der junge Mann aus dem Süden des Landes in die Notaufnahme gebracht worden.

Im vergangenen Jahr haben in Luxemburg neun Biker bei insgesamt 169 Motorradunfällen ihr Leben verloren.