5. Didier Sylvestre

27 octobre, Bonnevoie

Organisé le week-end du 27 et 28 octobre, pour petits et grands, le festival „PICelectroNIC“ proposa un programme vitaminé à base de performances musicales, installations sonores, concerts, spectacles et ateliers. Une découverte sonore festive sur tout le site des Rotondes.

Foto aufgenommen mit: Canon EOS 5D Mark IV, F/4, 1/60 Sek., ISO 800, 24 mm