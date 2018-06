Der Streik vor dem Pflegeheim “An de Wisen” in Bettemburg ist am Samstag fortgesetzt worden. Mehr als 200 Demonstranten kamen zu einer Solidaritätskundgebung – während die Firmenleitung hinter dem Haus ein Grillfest veranstaltete.

“Wir werden nicht nachgeben”, so eine Parole der Gewerkschafter, die sich am Samstagmittag in Bettemburg versammelt hatten und nichts deutet derzeit darauf hin, dass sie dieses Versprechen brechen werden. Die Gewerkschafter sind guter Dinge und der Erfolg, den sie am Donnerstag vor dem Pflegeheim in Bartringen erkämpft haben, beflügelt sie. Dort hatte die Direktion bereits nach drei Stunden Streik eingelenkt und zusammen mit den Arbeitnehmervertretern eine Vereinbarung unterschrieben, in der den Mitarbeitern zugesagt wird, dass ihre Bedingungen erfüllt und die Streiktage als Arbeitszeit bezahlt werden.

Die Gewerkschafter in Bettemburg fordern genau wie ihre Kollegen in Bartringen und an anderen Orten des Landes, dass sie nach dem neuen Kollektivvertrag vom Juli 2017 bezahlt werden. Einige Häuser weigern sich bislang, dies anzuerkennen. Die Gewerkschaft OGBL fordert außerdem, dass der Staat dem Betreiber des Pflegeheimes in Bettemburg, dem französischen Unternehmen Sodexo, ganz genau auf die Finger und vor allem in die Bücher schaut. Sodexo sei ein großer Konzern und Arbeitgeber, so der OGBL, der sich weigere, die vergleichsweise geringe Zahl von 117 Arbeitnehmern in Bettemburg richtig zu entlohnen.

Verbotene Zeitarbeiter eingesetzt?

Während die Demonstrierenden sich vor dem Gebäude versammelten, wurde hinter dem Haus im Garten gegrillt. Der Demonstrationszug bewegte sich deshalb um das Gebäude herum, um sich Gehör zu verschaffen.

Nach Angaben des OGBL wird derzeit den Bewohnern das Frühstück vom Reinigungspersonal gebracht. Die Unternehmensleitung habe außerdem Schüler, Praktikanten und Rentner gebeten einzuspringen.

Ebenfalls nach Angaben der Gewerkschaft habe die Firmenleitung eine Zeitarbeitsfirma beauftragt. Im Streikfall auf Zeitarbeiter zurückzugreifen ist allerdings verboten. Die Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirma seien kurz nach ihrer Ankunft am Morgen wieder abgezogen, so der OGBL. Die Zeitarbeitsfirma kenne die Gesetze scheinbar besser als Sodexo und der Leiter des Bereiches Senioren bei Sodexo Luxembourg, Christian Erang, so die Gewerkschaft.