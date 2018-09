Am Dienstag vor genau 20 Jahren wurde Google gegründet. Alles begann, als Larry Page und Sergey Brin an der Stanford University eine Suchmaschine entwickelten.

Am Anfang stand ein Streit. “Wir fanden uns beide unausstehlich”, erinnerte sich Sergey Brin in einem Interview kurz vor dem Börsengang von Google im Jahr 2004. Die späteren Gründer des Unternehmens trafen im Sommer 1995 zum ersten Mal aufeinander, als Sergey Brin, Informatik-Student im zweiten Studienjahr, unentschlossenen Schulabgängern den Campus der Stanford University und die Innenstadt von San Francisco zeigte.

In dieser Gruppe befand sich auch Larry Page, der gerade seinen Bachelor in Ingenieurwissenschaften an der University of Michigan in der Tasche hatte und in Stanford einen Master machen wollte. Es sei keine Liebe auf den ersten Blick gewesen, als Brin die Gruppe durch die Straßen von San Francisco führte. Die beiden hätten ...