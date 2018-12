Die Fahrerin tot, der Beifahrer und die beiden hinteren Insassen schwer verletzt – das ist die traurige Bilanz eines schweren Unfalls zwischen Ulflingen und Drinklingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die vier waren auf der Strecke N12 unterwegs, als das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abkam und in den Graben geriet. Dabei prallte das Auto frontal gegen einen Baum.

Der Beifahrer und die beiden weiteren Insassen wurden lebensgefährlich verletzt, die 20-jährige Fahrerin verstarb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte und sucht nach Zeugen. Ein Anwohner habe den Knall des Unfalls gehört und ein silbernes oder weißes Auto gesehen, das in Richtung Drinklingen davon fuhr. Da der Fahrer dieses Wagens vermutlich wichtige Hinweise über den Unfall geben kann, bittet die Polizei darum, dass er sich bei der Behörde zu melden.