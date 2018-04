Weg mit der Winterjacke – her mit der kurzen Hose: Am Sonntag klettert das Quecksilber in Luxemburg auf 20 Grad. Das meldet der Wetterdienst Meteolux. Am Montag soll es sogar noch wärmer werden: Auf bis zu 21 Grad steigen dann die Temperaturen – bei strahlendem Sonnenschein.

Los geht es mit dem Frühlingswetter bereits am Samstag. Für dann sagt Meteolux 19 Grad voraus. Getrübt wird das Frühlingswetter dann nur durch ein paar Wolken. Immerhin: Es soll nicht ein Tropfen Regen vom Himmel fallen. Auch am Sonntag zeigen sich ein paar Wölkchen am Himmel. Dafür wird es dann nicht kälter als neun Grad.

Am Freitag sind die Temperaturen noch etwas durchwachsen. Die Spanne reicht laut Meteolux von minus 1 Grad in der Nacht bis plus 15 Grad am Tag.