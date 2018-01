Der 41-jährige Jeannot F. musste sich am Montag wegen versuchten Mordes vor der Kriminalkammer in Diekirch verantworten. Ihm wird vorgeworfen, als freiwilliger Patient des “Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique” in Ettelbrück am 1. Dezember 2016 mit Absicht einem schlafenden Mitbewohner zwei Minuten lang ein Kopfkissen ins Gesicht gedrückt zu haben.

Sein Zimmernachbar sei ihm auf die Nerven gegangen, er wollte seine Ruhe haben, so erklärte ein deutscher Gutachter die Motivation für die Tat vor Gericht. Der Rechtsmediziner erklärte auch, dass es beim Ersticken mit einem Kissen relativ lange braucht, bis es zum Tod komme – aber dies sei Prämisse einer solchen Tat. Beim zentral gesteuerten Atemantrieb sei das Opfer in Ettelbrück jedoch aufgewacht und habe sich gewehrt, worauf der Beschuldigte gleich von ihm abließ.

Wie lange dauert es, bis der Tod eintritt?

Die Verteidigerin wollte wissen, ob nun eine Zeit von drei Minuten (wie die Staatsanwaltschaft anführte) oder aber zehn Minuten (wie es der Gutachter andeutete) vergehen müsse, bis der Tod eintrete. Dies konnte aber nicht genau definiert werden. Der psychiatrische Experte sprach von einem sehr gefassten Angeklagten, der einfach nur schlafen wollte und den keine Schuldgefühle quälten.

Der Beschuldigte wurde wegen seines gewalttätigen Vaters bereits mit zwei Jahren in öffentliche Institutionen betreut und hatte nie in geordneten Familienverhältnissen gelebt. Der straffähige Beschuldigte leide unter einer dissozial-narzisstischen Impulsivität, erläuterte der Gutachter weiter – und zeigte sich in seiner Therapieprognose äußerst reserviert.

“Ich wollte ihn erwürgen!”

Es war dann der Angeklagte, der vor den Richter trat und seiner Meinung Luft machte, dass sein Opfer eine Nervensäge gewesen sei. Er hätte lieber ein Einzelzimmer gehabt. Es war eine spontane Idee, ihm das Kopfkissen aufs Gesicht zu drücken. Er habe eine Minute lang so fest zugedrückt, wie er konnte und habe sich dabei keine Fragen gestellt. “Ich wollte ihn erwürgen!”

Als sein Opfer aufwachte habe er von ihm abgelassen. “Ich wollte ihn umbringen, hatte aber gedacht, dass es einfacher sei.” Ob er dies noch einmal tun würde, wollte der Vorsitzende wissen. Nein, er habe jetzt verstanden, dass man das nicht tun sollte in unserer Gesellschaft. Nachdem das Opfer mit Mühe, doch wie ferngesteuert 50.000 Euro an Schadenersatz gefordert hatte, trat die Verteidigerin vor die Richter.

Traurige Faktenlage

Sie sprach von einer traurigen Faktenlage. Ihr Mandant sei ein typisches Heimkind, das nie die Wärme einer Familie genossen hat. Sicher hätte er etwas dagegen unternehmen können, doch sei dies mit einem Intelligenzquotient an der Grenze der Debilität schwer gewesen. Sie kenne den Angeklagten seit 20 Jahren als einer, der bei der geringsten Gegenwehr von seinem Opfer ablässt.

Sie sprach von einer “tentative impossible” und bat um einen Freispruch sowie die Anwendung des Artikels 71.1 mit der Mindeststrafe von fünf Jahren. Gesetzt den klinischen Umständen und den lokalen Befindlichkeiten am Tatort könnte sie sich sogar das Einstellen des Verfahrens vorstellen.

Die öffentliche Anklägerin basierte sich aber auf das massive Geständnis des Beschuldigten. Sie wehrte sich gegen die “infraction impossible”, da ohne Gegenwehr des Opfers die Tat ausgeführt worden wäre. Sie forderte allein schon wegen der Vorstrafen des Beschuldigten eine Haftstrafe von fünfzehn Jahren. Das Urteil ergeht am 22. Februar 2018.

Von Carlo Kass