Ein schweres Busunglück erschüttert Kanada: Wie die “The Globe and The Mail” berichtet, ist das Fahrzeug, in dem ein Jugendhockey-Team saß, nahe des Ortes Tisdale in der Provinz Saskatchewan von einem Sattelschlepper gerammt worden. Dabei wurden 14 der 28 Insassen getötet. Die Spieler der Mannschaft sind zwischen 18 und 21 Jahre alt.