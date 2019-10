Die Gartenhaus-Affäre um Roberto Traversini geht in die nächste Runde. Laut einer offiziellen Mitteilung der Gemeinde Differdingen hat der ehemalige Bürgermeister im Alleingang Ausbesserungsarbeiten der Zufahrtsstraße zu seinem Gartenhaus in Auftrag gegeben – und die Gemeinde dafür zahlen lassen.

Neue Anschuldigungen gegen Differdingens ehemaligen Gemeindechef Roberto Traversini („déi gréng“): „Er hat ohne Absprache mit dem Schöffenrat Ausbesserungsarbeiten an der Zufahrtsstraße, die zu seinem Gartenhaus führt, in Auftrag gegeben“, sagt Gemeinderat François Meisch gegenüber dem Tageblatt am Mittwochabend. Traversini habe eigenhändig mit einem Unternehmer und einer Stromfirma einen Vertrag dafür unterschrieben.

Die Gemeindeverwaltung veröffentlichte am Mittwochabend eine Mitteilung, in der es heißt, die Ausbauarbeiten basierten nicht auf einem „formal angemessenen“ Beschluss des Schöffenrats. Meisch sagt, die Verträge seien damals von “einigen Mitgliedern des Schöffenrates” gegengezeichnet worden, jedoch “ohne, dass diese die Papiere tatsächlich gelesen haben”.

Die Rechnung für die Arbeiten beträgt 127.912 Euro. Der Betrag wurde komplett aus der Gemeindekasse bezahlt. In Differdingen tragen die Anwohner der Straße bei solchen Arbeiten gewöhnlicherweise ein Drittel der Kosten, erklärt die Gemeindeverwaltung. Aus diesem Grund habe der Gemeinderat am Mittwoch im geschlossenen Teil seiner Sitzung entschieden, dem ehemaligen Bürgermeister eine Rechnung über 36.531,26 Euro zukommen zu lassen, die er der Gemeinde schuldet.

Weiter entschieden die Kommunalpolitiker, selbst keine rechtlichen Schritte einzuleiten, sondern dies der Staatsanwaltschaft zu überlassen.