Als die Abgeordnetenkammer 2007 das Gesetz über die „Fonds d’investissement spécialisés“ einstimmig verabschiedete, begrüßten alle Parteien diese Maßnahme, die zur Wettbewerbsfähigkeit des Luxemburger Finanzplatzes beitragen sollte. „Et geet duer, datt ee sech als Averti deklaréiert an op d’mannst 125.000 Euro am Grapp huet, fir unzeleeën, a schonns steet engem d’Dier zu deem exklusive FIS-Klub op“, meinte Berichterstatter Lucien Thiel (CSV).

Sieht man sich die damaligen Stellungnahmen der Parteien heute an, muss man sich fragen, ob die Abgeordneten den Gesetzestext überhaupt gelesen hatten. Und wenn ja, ob sie ihn denn verstanden hatten. Weder die LSAP, die damals mit der CSV koalierte, noch die Oppositionspartei „déi gréng“ störten sich daran, dass diese Fonds so gut wie gar keine Steuern zahlen sollten.

Seitdem ist viel passiert. Der Finanzplatz ist gleich mehrmals in Verruf geraten und die Wohnungspreise sind explodiert. Daran sind auch die spekulativen Fonds schuld.

Der grüne Oppositionsabgeordnete François Bausch wollte schon 2012 von Finanzminister Luc Frieden (CSV) wissen, ob die SICAV-FIS nicht gegen das geltende Steuerrecht verstoßen. Die LSAP-Abgeordneten Franz Fayot und Yves Cruchten stellten 2018 die gleiche Frage an den DP-Finanzminister Pierre Gramegna. Die Antworten der Minister waren in beiden Fällen ernüchternd.

Trotzdem scheint sich die blau-rot-grüne Regierung nun endlich vorgenommen zu haben, diesen staatlich unterstützten Steuermissbrauch zumindest einzuschränken. Denn für alle Bürger, die keine 125.000 Euro „am Grapp hunn“ und sich selbst nicht als „Averti“ ausweisen wollen, ist das FIS-Gesetz ein regelrechter Schlag ins Gesicht.