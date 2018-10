Drei Tage vor der Geburtstagsparty zum 25. Jahrestag reichte der Direktor seine Kündigung ein. Drei Tage nach der Feier zieht die Chefredaktion des Senders gegen den Verwaltungsrat und die Regierung vom Leder.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte am letzten Donnerstag der Rücktritt von Direktor Jean-Paul Hoffmann. Nicht mal seine Vertrauten in der Redaktion wussten von dieser Entscheidung. Chefredakteur Jean-Claude Franck und die stellvertretende Chefredakteurin Pia Oppel sprachen am Mittwoch in ihrer Medienchronik (siehe www.100komma7.lu) von einem “überstürzten Abgang”. Ob der Rücktritt im Zusammenhang mit “...