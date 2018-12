Seit 1919 können Frauen in Luxemburg nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden. Die Bildung des neuen Kabinetts, das gestern vereidigt wurde, gibt Anlass, Bilanz zu ziehen – bei der Frage nach der Gleichberechtigung. Welche Rolle haben Frauen in den Regierungen seit 1919 gespielt?

In absoluten Zahlen sieht es düster aus. Seit 1920 gab es insgesamt 107 Männer, die die Geschicke Luxemburgs in der Regierung lenkten – und nur 19 Frauen, die einen Ministerposten innehatten. Zwar schaffte es schon bei den Wahlen 1919 mit Marguerite Thomas-Clement die erste Frau ins Parlament, doch auf eine Beteiligung an einer Regierung mussten die Frauen noch bis 1967 warten. Erst dann gelang Madeleine Frieden-Kinnen (CSV) der Sprung in die Regierung. Als Staatssekretärin für Familie, Jugend, Bevölkerung, Soziale Solidarität und Bildung eroberte sie Neuland.

Und erst 1969 – genau 50 Jahre nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts – wird Frieden-Kinnen Ministerin für Familie, Jugend, Soziale Solidarität und Gesundheit.

“Es musste ein Sinneswandel in der Gesellschaft erfolgen”, sagt Colette Flesch. Die energische DP-Politikerin ist heute 81 Jahre alt. Gespräche beginnt sie mit festem Händedruck und durchdringendem Blick. 1980 wurde sie als zweite Frau überhaupt in eine luxemburgische Regierung berufen. “Es ist schon erstaunlich, dass Frauen 1919 bei uns das Wahlrecht bekommen haben. Damit waren wir unter den Ersten.”

Schwierige Rahmenbedingungen

Aber dann muss Flesch den Kopf schütteln. “Erst Ende der 60er-Jahre hat sich wieder etwas getan und es gab die erste Ministerin. ...