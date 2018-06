Wieder vergeht ein Jahr – und nein, das ist nicht die erste Strophe aus einem deutschen Schlager-Song. Es ist Nationalfeiertag in Luxemburg und wieder wird die Crème de la Crème zum Tedeum eingeladen. Es ist bekannt, dass der Luxemburger gerne bei solchen Feierlichkeiten in die Modekiste greift und völlig daneben liegt. “The bigger, the better” ist auch hierzulande ein Motto, das gerne genutzt wird, um staunende Blicke auf sich zu ziehen – im negativen Sinne, wohlgemerkt.

Von @yayavanchique

Hüte sind keine Ufos