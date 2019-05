Der Einstieg von Flavio Becca als Investor beim 1. FC Kaiserslautern rückt immer näher. Nachdem es am Dienstag ein Treffen zwischen der Geschäftsführung des deutschen Traditionsvereins und dem Luxemburger Geschäftsmann gegeben hatte, wurden am Donnerstag die Resultate dem Beirat und dem Vorstand des Drittligisten präsentiert.

In der Pressemitteilung heißt es: “Der Beirat und der Vorstand begrüßen diese Pläne über eine langfristig und nachhaltig angelegte Kooperation und sehen in der Zusammenarbeit mit Flavio Becca eine große Chance für den 1. FC Kaiserslautern, sowohl was die kurzfristige Absicherung der Lizenz, als auch was die zukünftige Entwicklung des FCK betrifft.”

Die Geschäftsführer Michael Klatt und Martin Bader wurden damit beauftragt, die Verhandlungen mit dem F91-Mäzen weiter zu führen und sollen zeitnah eine Partnerschaft erarbeiten.