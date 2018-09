Das Reglement des „Tageblatt-AEG Basketball-Tippspiels“, 11.Auflage 2018/2019.

Artikel 1: Organisation

Dieses Reglement beschreibt die Einzelheiten des Tageblatt AEG Basketball-Tippspiel für die Saison 2018/2019, organisiert vom Tageblatt mit Sitz in der rue du Canal 44, L-4050 Esch/Alzette, im Handelsregister eingeschrieben unter der Nummer B5407, Erkennungsnummer LU 15866264, TVA-Nummer 1993/2213/128.

Artikel 2: Beschreibung des Tippspiels

Ab Mittwoch, den 3. Oktober 2018 haben die Tageblatt Leser die Möglichkeit, ihre Tipps für Basketball-Spiele der Herren und der Damen, sowie für eine Zusatztippfrage abzugeben.

Artikel 3: Teilnahmebedingungen

Jeder Teilnehmer darf pro Spielrunde nur einen Tippschein abgeben. Das Mindestalter für eine Teilnahme beträgt acht Jahre. Gültig sind nur Original-Tippscheine, die es ab dem 3. Oktober, im Prinzip am Mittwoch und Donnerstag vor der jeweiligen Spielrunde, im Tageblatt gibt. Bei mehreren Einsendungen des gleichen Teilnehmers wird dieser für die entsprechende Spielrunde ausgeschlossen. Einsendeschluss ist im Prinzip jeweils der nachfolgende Freitag der gleichen Woche (Poststempel).Ungenügend frankierte, unvollständige bzw. fehlerhafte Teilnahmescheine werden nicht berücksichtigt. Das Tageblatt hat zu jedem Zeitpunkt das Recht, Teilnehmer, die das betreffende Reglement nicht befolgen, vom Tippspiel auszuschließen.

Die Mitarbeiter der Editpress-Gruppe, sowie der Firma Electrolux sàrl. sind von dem Tippspiel ausgeschlossen.

Artikel 4: Ablauf des Tippspiels

Das Tippspiel beginnt am Spieltags des Wochenendes 06./07.Oktober 2018 und endet nach 20 Spielrunden. Für jede der 20 Spielrunden haben die Tageblatt Leser die Möglichkeit, ihre Tipps für Basketball-Spiele der Herren und der Damen, sowie für die Zusatztipp-Frage abzugeben.

Kreuzt man das Kästchen 1 an,

tippt man auf einen Heimsieg (Sieg des Gastgeberteams).

tippt man auf einen Heimsieg (Sieg des Gastgeberteams). Kreuzt man das Kästchen 2 an,

tippt man auf einen Auswärtssieg (Sieg des Gästeteams).

Jeder Teilnehmer muss auch den Zusatztipp im Bezug der Meisterschaft angeben (Total der erzielten Korbpunkte in allen betreffenden Spielen), da dieser bei einem Gleichstand zur Ermittlung eines Gewinners entscheidend sein wird. Das Total wird anhand der offiziellen Resultate ermittelt.

Artikel 5: Bestimmung der Gewinner

Wenn nur ein Tippspieler alle betreffenden Spiele richtig getippt hat, ist er Sieger der jeweiligen Spielrunde und gewinnt einen Einkaufsgutschein über 200 €. Wenn zwei oder mehrere Tippspieler alle betreffenden Spiele richtig getippt haben, entscheidet die Zusatzfrage.

Der Teilnehmer, der mit seinem Zusatztipp das genaue Total der erzielten Korbpunkte oder die geringste Differenz zum genauen Total der erzielten Korbpunkte angegeben hat ist Sieger der jeweiligen Spielrunde und gewinnt einen Einkaufsgutschein über 200 €.

Der Gewinn wird geteilt in dem Fall, wo mehrere Tippspieler die gleiche Differenz auf die Zusatzfrage zum Total der erzielten Korbpunkte angegeben haben.

Ein Gewinner einer Spielrunde ist für die weiteren Spielrunden des Tippspiels der Saison ausgeschlossen. Gibt es in einer Spielrunde keinen Gewinner, fließt der Preis von 200 € in den Jackpot der nächsten Spielrunde usw. Wird ein Spiel kurzfristig abgesagt, kommt es nicht in die Wertung. Hierüber entscheidet der Organisator des Tippspiels.

Artikel 6: Preise

Pro Spielrunde: Einen Einkaufsgutschein über 200 €

Artikel 7: Persönliche Angaben

Der Organisator hat das Recht, die persönlichen Angaben an den Sponsor des Tippspiels weiterzuleiten, verpflichtet sich jedoch, diese nicht an Drittpersonen weiterzuleiten.

Artikel 8:

Als Teilnehmer an diesem Tippspiel erklärt man sich einverstanden mit dem Reglement und dessen einzelnen Artikeln.

Jede Art von Fälschung oder Täuschung bewirkt den sofortigen Ausschluss aus der aktuellen und den noch folgenden Spielrunden. Der Organisator haftet nicht für eventuelle Druck- oder Schreibfehler. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.