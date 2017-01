Afrikanischer Migrant ertrinkt im Canal Grande

Am Sonntag war der 22-jährige Pateh Sabally aus Gambia in den Canal Grande gesprungen und kämpfte mit dem Ertrinken. Hunderte Schaulustige sahen dem traurigen Schauspiel zu. Sie lachten, schrien, einige filmten die Szene, andere versuchten zu helfen. Doch der Migrant, der seinem Leben scheinbar ein Ende setzen wollte griff nicht zu den Rettungsringen die ihm zugeworfen wurden. Er ertrank dort, wo andere Ferien machen. Erste Ergebnisse der darauffolgenden Untersuchung deuten auf einen Selbstmord hin. Erschrecken sind einige der Zurufe. Anstatt in das Wasser zu springen um das Leben des Pateh Sabally zu retten gab es Zuschauer, die "lasst ihn sterben" und andere Sprüche von sich gaben. Ob es zu Untersuchungen wegen unterlassener Hilfeleistung gekommen ist, ist nicht bekannt.