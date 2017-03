Kinder stürmen BBC-Interview

Pannen bei den Nachrichten oder bei Live-Interviews können oft zu Instant-Klassikern der lustigen Videos werden. Dieses virale Video hat aber einen besonderen Süß-Faktor. Während ihr Vater live von BBC zu der politischen Lage in Südkorea interviewt wird, stürmen die Tochter und ihr kleines Geschwisterchen in Papas Büro. Während die Mutter die beiden in schnellster Zeit wird eingefangen hat und aus dem Zimmer bringt, ist es dem Mann sichtlich unangenehm, obwohl er versucht ein Pokerface zu behalten.