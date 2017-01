Vom Spiel mit dem Raum

In der Galerie Espace MediArt in Luxemburg-Stadt fand am Donnerstagabend die Vernissage zu einer Ausstellung mit dem Titel "Espaces complémentaires" statt.

Espace mediArt

„Espaces complémentaires“

(Henri Kraus, Jo Enzweiler, Gérard Claude)

Bis zum 10. Februar 2017

Mi. bis Fr. 11 bis 19 Uhr

sowie auf Absprache



Kontakt

31, Grand-rue

L-1661 Luxemburg

Tel: (+352) 26 86 19

www.mediart.lu

In unserem kurzen Video führt Sie Paul Bertemes von MediArt durch die Ausstellung, die noch bis zum 11. Februar zu sehen ist.

Die drei Künstler befassen sich in ihrem Oeuvre mit der Thematik des Raumes. Jeder auf seine Weise und mit seiner spezifischen Technik: Henri Kraus mit lyrischer Abstraktion, Jo Enzweiler mit seiner geometrischen Objektkunst und Gérard Claude mit seinen Holzskulpturen.

Das Spiel mit dem Raum verbindet diese drei Künstler, deren Arbeitsweise unterschiedlicher nicht sein könnte. So ist denn auch der Titel der Ausstellung, "Espaces complémentaires" zu verstehen. Enzweiler, Claude und Kraus ergänzen sich quasi gegenseitig.

In der Samstagsausgabe des Tageblatt (Print & E-Paper) finden einen vollständigen Bericht über die Ausstellung sowie drei kurze Porträts von Henri Kraus, Jo Enzweiler und Gérard Claude.