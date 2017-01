So heißt der neue Star-Wars-Film

Fans zählen sicher schon die Tage bis zur Veröffentlichung von Star Wars: Episode VIII. Nach dem letzten Film "Star Wars: The Force Awakens" kommt im Dezember "Star Wars: The Last Jedi" in die Kinos.

Regie führte beim neuen Film Rian Johnson.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq