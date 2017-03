Ein Toter und 15 Verletzte

Bei einer Schießerei in einem Nachtclub im US-Bundesstaat Ohio sind eine Person getötet und 15 weitere verletzt worden. Mindestens zwei Menschen hätten im Lokal "Cameo" in Cincinnati das Feuer eröffnet, sagte Polizeisprecherin Kim Williams am Sonntag.

Einige der Verletzten seien selbst ins Krankenhaus gefahren, um sich behandeln zu lassen. Weshalb die Schüsse fielen, sei unklar. Verdächtige wurden noch nicht gefasst. Medien berichteten, mindestens einem Verletzten gehe es sehr schlecht.

Mass shooting in #Cincinnati #prayforvictims We need to come together as a nation against these acts pic.twitter.com/qZyYitUrpl