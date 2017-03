Panik-Knopf für Trump

Es gibt die "Air Force One", und es gibt den "Cadillac One": die Limousine des US-Präsidenten. Das Flugzeug ist gegen atomare Strahlung geschützt, verfügt über einen Fitnessraum und kann in der Luft betankt werden. Auch der Wagen des höchsten Amerikaners könnte einem James-Bond-Film entspringen. Entsprechend auch sein Übername: "The beast".

Jetzt sind erste Bilder der neuen Limousine von Präsident Donald Trump aufgetaucht. Wie schon das Vorgängermodell von Barack Obama kommt es aus der Fabrik von General Motors.

Einige Zahlen und Ausstattungsmerkmale der gepanzerten Staatskarosse:

- Länge: 7 Meter.

- Geschätztes Gewicht: 5 bis 8 Tonnen.

- Kosten:um die 1,5 Millionen Dollar.

Stückzahl: Die neue Flotte besteht aus 12 Exemplaren.

- Einsatz: nur auf kurzen Strecken. Für Strecken über 30 Minuten kommt der Helikopter "Marine One" zum Einsatz.

- Sicherheit: Gepanzerter Tank, kugelsichere Fenster, Seiten, Türen und Unterböden mit zentimeterdicken Platten aus Stahl, Kevlar, Aramid und Keramik gegen Granaten und Bomben. Der Wagen ist auch vor chemischen und biologischen Angriffen geschützt. Sollten die schußsicheren Run-Flat-Reifen versagen, fährt der Cadillac auf einem innenliegenden Stahlring weiter. Auch eine Feuerlöschanlage ist eingebaut. Dazu gibt es einen Panik-Knopf, der den Sessel des Präsidenten im Notfall absenkt.

- Waffen: Granatwerfer, eine Tränengaskanone sowie mindestens ein Gewehr, Nachtsichtgeräte.

- Medizinische Ausstattung: Sauerstoffflaschen, medizinische Notfallausrüstung, Blutkonserven mit der Blutgruppe des Präsidenten.

- Annehmlichkeiten: modernstes Kommunikationssystem mit Satellitentelefon und gesichertem Internetzugang. Platz im Konferenz-Layout für fünf weitere Passagiere.

Der "Cadillac One", von dem bislang nur ein Erlkönig-Foto bekannt ist, soll gemäß US-Medien Ende März erstmals zum Einsatz kommen.