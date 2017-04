Netflix "Keepers" erlebt viralen Hype

Schon mit "Making a Murderer" und "Amanda Nox" zeigte Netflix, dass der Streaming-Dienst ein Talent für True-Crime Dokumentationen hat. Nun folgt der nächste virale Hit: "The Keepers" erzählt die Geschichte eines brutalen Mordes an einer jungen Nonne in Baltimore. Frühere Schüler enthüllen dabei finstere Abgründe in der dortigen Kirche, die Verwicklung und Machtlosigkeit der Polizei und die Verstrickung der lokalen Politik. Die Serie begleitet zwei frühere Schülerinnen die aufdecken, was die wahren Gründe waren, wieso Schwester Cathy sterben musste.

Ehe Sie nun aber hastig zum PC stürmen, um sich die Dokumentation anzusehen: "The Keepers" wird erst am 19. Mai veröffentlicht. Einen kleinen Vorgeschmack bietet allerdings der packende Trailer: