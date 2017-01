Kinokritik: Nobelpreisträger im politischen Aus

Ein Besuch im Haus von Pablo Neruda gehört heute zum Programm der Chile-Besucher. Den Luxemburger Besucher erwartet dort sogar ein Essservice von Villeroy&Boch, eines mit grellbunten Vögeln aus den 60er Jahren, anscheinend eines der Lieblingsstücke des weit gereisten Dichters.

Der Dichter Pablo Neruda, mit bürgerlichem Namen Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, kam am 12. Juli 1904 zur Welt. Schon als 16-Jähriger gewann er mit einem Gedicht einen Preis, mit 19 Jahren veröffentlichte er sein erstes selbst finanziertes Buch. Danach studierte er Französisch und Pädagogik.

1927 trat Neruda in den diplomatischen Dienst ein, der ihn nach Südostasien, später nach Barcelona und Madrid führte. 1945 wurde er in den Senat gewählt. Geschützt von seiner parlamentarischen Immunität, übte er heftige Kritik am amtierenden Präsidenten Videla, der daraufhin das Gesetz ändern und ihn verfolgen ließ. 1952 durfte er nach Chile zurückkehren. 1969 schickte ihn Präsident Allende als Botschafter nach Paris, wo er bis 1973, kurz vor seinem Tod, blieb.

Heute ist Chile stolz auf seinen vielseitig engagierten Nobelpreisträger. Doch das war nicht immer so. Nach langen Jahren im Dienst seines Landes kehrte Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, wie der Dichter mit bürgerlichem Namen hieß, der Diplomatie den Rücken und ging in die Politik. 1945 wurde er, als Mitglied der kommunistischen Partei, Senator.

Genau hier greift Pablo Larraín die Biografie auf und erzählt, wie der kommunistische Neruda (dargestellt von einem hervorragenden Luis Gnecco) gegen die politische Rechte ankämpft. Eine Rechte, der sich sein Freund, Präsident González Videla, im beginnenden Kalten Krieg immer mehr annäherte. Neruda wird zur Flucht gezwungen, was ihm damals völlig absurd erschien. Erst die spätere Geschichte hat gezeigt, wie unbarmherzig der politische Wandel in Südamerika war. Verfolgt wird er von dem hochrangigen Polizisten Óscar Peluchonneau (Gael García Bernal), der die Aufgabe bekommen hat, ihn zu diskreditieren, bevor er ihn verhaftet.

Dabei wird ein klares Macht- und Bekanntheitsgefälle hervorgehoben: auf der einen Seite der umschwärmte Dichter, den Larraín als Genießer und Frauenheld stilisiert, ihm gegenüber der Bastard, der aus dem Nichts kommt und kaum ernst genommen wird, eine groteske, fast schon tragische Gestalt, die Neruda in einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel manipuliert. Der Regisseur legt seine Konstruktion offen, auf die Gefahr hin, vom europäischen Zuschauer als zu amerikanisch und deshalb mitunter zu simplistisch abgehandelt zu werden.

Lange bevor man ihn sieht, ist bereits die Stimme des Polizisten zu hören, wenn er sehr literarisch von seiner Jagd auf den Dichter berichtet. Allerdings ist diese filmische Spitzfindigkeit für den nicht spanischsprachigen Zuschauer eine echte Zumutung, weil er über dem angestrengten Lesen der Untertitel die filmische Arbeit verpasst.

Dabei ist die Leistung der beiden Hauptdarsteller, genau wie das Spiel von Mercedes Morán in der Rolle der Ehefrau, den Kinobesuch bereits wert. Hinzu kommen die wunderschönen Landschaften der Anden, durch die der Verfolgte flüchten muss, wobei der Regisseur ihn und seinen Jäger abwechselnd in kaltes oder magisch warmes Licht taucht. „Neruda“ ist keine Filmbiografie im klassischen Sinn. Es ist eher eine gewagte Mischung aus Spionage, Krimi und einigen Western-Szenen.

Dazu kommt eine gehörige Portion Humor, vor allem in der Beschreibung der beiden Hauptfiguren. „Neruda“ wurde beim diesjährigen Filmfestival in Cannes auf der „Quinzaine des réalisateurs“ uraufgeführt. Einen Preis hat er nicht bekommen, dafür hat ihn die internationale Kritik mit großer Begeisterung begrüßt.

Der Film läuft im Ciné Utopia. Die Spielzeiten finden sie hier