Lernen entspannt zu fliegen

Durchgeführt werden die Seminare von einem Expertenteam bestehend aus einem spezialisierten Psychologen, einem Piloten um den technischen Aspekt abzudecken und Mitgliedern der Cabin Crew. Die Seminare finden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in kleinen Gruppen und in entspannter Atmosphäre statt:

- 29. und 30. April 2017 (auf Englisch und Luxemburgisch)

- 20. und 21. Mai 2017 (auf Deutsch und Luxemburgisch)

- 17. und 18. Juni 2017 (auf Französisch und Luxemburgisch)

Die Seminare gegen Flugangst, die von Luxair organisiert und angeboten werden, verbuchen hervorragende Ergebnisse mit einer Zufriedenheitsrate von 94 Prozent. Während dieser Sitzungen werden durch technische Erklärungen zur Funktionsweise eines Flugzeugs und Wetterbedingungen sowie einem anschließenden Rundgang im Cockpit, den Teilnehmern ermöglicht sich mit den Start- und Landungsprozeduren vertraut zu machen und ihnen so die ersten Ängste zu nehmen.

Durchgehend betreut von Spezialisten auf diesem Fachgebiet deren Wissen und Know-How sich auf dem letzten Stand der Forschung befinden da sie aktiv an Workshops und Konferenzen mitwirken wie an der World Conference on Fear of Flying, haben die Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit sich mit den Spezialisten auszutauschen und fundierte Erklärungen zu ihren Fragen zu bekommen.