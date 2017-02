Nichts aus der Geschichte gelernt

Ein Unicef-Spot ruft uns eine traurige Wahrheit in Erinnerung. Die Flüchtlingskrise in Syrien ist nicht die erste ihrer Art in der Weltgeschichte. Die Menschheit scheint aber nichts aus den vielen Krisen und Konflikten zu lernen. Wie ist es sonst zu erklären, dass heutzutage immer noch Millionen Menschen vor Krieg, Hunger und Krankheiten auf der Flucht sind.

Im etwa zweiminütigen Video erzählen der syrische Flüchtlingsjunge Ahmed und Harry, der im Zweiten Weltkrieg ebenfalls ein Flüchtlingskind war, wie sie ihre Flucht erlebt haben. Und hier merkt der Zuschauer, dass beide Personen, obwohl altersmäßig mehrere Jahrzehnte voneinander entfernt, vieles gemeinsam haben.